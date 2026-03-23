CONVOCAN A JÓVENES PARA INTEGRAR LAS FILAS DEL EJÉRCITO MILITAR ARGENTINO

El Ejército Argentino abrió la inscripción para soldados voluntarios. Conocé requisitos, edades y cómo postularse.

El Ejército Argentino anunció la apertura de una nueva convocatoria destinada a la incorporación de soldados voluntarios. La iniciativa está dirigida a jóvenes que cumplan con determinados requisitos vinculados a edad, formación educativa, condiciones físicas y antecedentes personales.

CONVOCATORIA ABIERTA PARA SOLDADOS VOLUNTARIOS

El Comando de la 3ra. División de Ejército informó que se encuentra habilitado el proceso de inscripción para quienes deseen ingresar como soldados voluntarios. La convocatoria está orientada a jóvenes de ambos sexos, con el objetivo de cubrir nuevas incorporaciones dentro de la fuerza.

EDAD Y PERFIL DE LOS POSTULANTES

La inscripción está dirigida a personas que tengan entre 18 y 24 años al momento de iniciar el proceso de incorporación. Este rango etario responde a los criterios establecidos para el ingreso inicial a la carrera como soldado voluntario dentro de la institución.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA INGRESAR

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de condiciones básicas para avanzar en el proceso de selección. Entre ellas se encuentra ser ciudadano argentino, ya sea nativo, por opción o naturalizado.

También se exige contar con el nivel primario completo, no registrar antecedentes penales y presentar un adecuado estado de salud física que permita afrontar las exigencias del entrenamiento militar.

Otro de los requisitos establecidos es tener estado civil soltero, aunque se permite que los postulantes tengan hijos o personas legalmente a cargo.

Además, los interesados deberán aprobar un curso de admisión, instancia obligatoria para validar su incorporación a la fuerza.

CONDICIONES FÍSICAS Y EVALUACIÓN

El proceso de ingreso contempla una evaluación integral que incluye controles médicos y pruebas físicas. Estas instancias buscan verificar que los postulantes cuenten con las condiciones necesarias para desempeñarse dentro del ámbito militar.

CANALES DE CONTACTO PARA INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas en obtener más información o iniciar el proceso pueden comunicarse a través de los canales habilitados por el Comando de la 3ra. División de Ejército de Bahía Blanca. Se encuentra disponible una línea telefónica al 291-4880110 interno 228, en el horario de 9 a 13.

También se habilitó un canal de contacto mediante WhatsApp al 291-5380022, donde se brinda orientación sobre los pasos a seguir para la inscripción.

OPCIONES DE DESARROLLO DENTRO DE LA FUERZA

Desde la institución destacaron la posibilidad de acceder a distintas alternativas dentro de la carrera militar, incluyendo las opciones de Oficial, Suboficial y Soldado, en función del desempeño y la formación de cada integrante.

«Te invitamos a sumarte a una fuerza armada con más de 200 años de historia y una misión inalterable: prepararse para defender a la Patria, la Soberanía Nacional y a los ciudadanos argentinos. Te ofrecemos diferentes alternativas de carrera militar: Oficial, Suboficial y Soldado, para ello deberás estudiar, entrenarte fuerte y sentir un profundo respeto por los símbolos patrios y los valores del general San Martín», señalaron

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