ASISTENCIA EN COMANDANCIA FRÍAS ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Las intensas lluvias y el desborde de ríos en la localidad de Comandancia Frías generaron serias complicaciones en caminos rurales y zonas aledañas, afectando a numerosas familias.

Frente a este escenario, el equipo Ñachec desplegó un operativo de emergencia con el objetivo de brindar asistencia inmediata a los sectores más perjudicados. Las tareas incluyen el monitoreo permanente de las zonas críticas, el relevamiento de familias afectadas y la entrega de ayuda directa en parajes que permanecen aislados o con dificultades de acceso.

Desde el Gobierno del Chaco destacaron la importancia de mantener presencia activa en el territorio durante este tipo de contingencias, con acciones orientadas a acompañar a las comunidades que atraviesan situaciones adversas.

Mientras continúan las lluvias y persiste la inestabilidad climática, los operativos se mantienen en marcha con el objetivo de garantizar asistencia y contención a los pobladores de la región.

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