FIN A UNA ESPERA DE 15 AÑOS: LA FUNDACIÓN “PUERTA DE ESPERANZA” RECIBIÓ SU TÍTULO DE PROPIEDAD

En Sáenz Peña, el gobernador Leandro Zdero entregó el título de propiedad a la Fundación “Puerta de Esperanza”, en un acto que representa la regularización dominial de un espacio clave para el desarrollo educativo y social de la comunidad.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Bruno Cipolini, del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; del presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea; el vocal Daniel Monti; los diputados M/C Silvina Reiser y Carim Peche; como así también los legisladores Marilin Rodriguez y Ernesto Blasco. En la oportunidad, las autoridades también recorrieron las instalaciones de la iglesia y el establecimiento educativo, que funcionan en el predio. La formalización de la titularidad permitirá a la institución avanzar en nuevos proyectos, consolidar su crecimiento y fortalecer su propuesta educativa.

En el lugar se desarrollan actividades deportivas y educativas correspondientes a la U.E.G.P. N.º 190 Colegio Cristiano Puerta de Esperanza, que abarca los niveles inicial, primario y secundario. Con esta medida, se garantiza seguridad jurídica sobre el terreno y se habilita la posibilidad de futuras inversiones.

Durante el acto de ayer, el gobernador Zdero destacó la importancia de dar respuesta a una demanda histórica de la institución. “Fueron 15 años esperando este título para un predio que necesitaban para expandirse. Es una obra maravillosa, con más de 500 alumnos y un perfil bilingüe que la distingue”, expresó.

Asimismo, remarcó el rol que cumple la Fundación en la comunidad: “No solo desarrolla una tarea educativa, sino también de contención social, acompañando a las familias en su crecimiento”. En esa línea, subrayó la necesidad de avanzar en la regularización de inmuebles en toda la provincia: “Hoy damos un paso importante, respondiendo con hechos a organizaciones que esperaron durante tanto tiempo”.

Por su parte, el ministro Julio Ferro valoró el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones sociales. “Debemos construir una administración ágil, que brinde respuestas concretas y acompañe a quienes trabajan por la comunidad, formando mejores ciudadanos y fortaleciendo el tejido social”, señaló.

En tanto, el titular del IPDUV, Fernando Berecoechea, resaltó el impacto de la medida: “Hoy logramos cerrar una etapa de 15 años, saldando una deuda del Estado con una institución que cumple una misión fundamental, no solo en la educación, sino también en la formación en valores”.

Finalmente, la presidente de la Fundación, Mabel Toloza, celebró la concreción del objetivo y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Este título representa un sueño cumplido. Es fundamental para seguir creciendo y acompañando a niños y jóvenes en su desarrollo integral”, concluyó.

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