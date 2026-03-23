BOCA ROMPIÓ CON LA RACHA DE EMPATES Y CONSIGUIÓ UN TRIUNFO CLAVE EN LA LUCHA POR LA CLASIFICACIÓN
Con goles de la joya Aranda y el paraguayo Bareiro, el Xeneize volvió al triunfo y quedó 6° en la Zona A del Torneo Apertura.
Boca e Instituto se sacaron chispas en un primer tiempo que tuvo muchas llegadas. Es que los planteos tácticos hacen a los partidos y en la Bombonera se enfrentaron dos ideas totalmente diferentes. El Xeneize salió a dominar el partido y juntar pases antes de romper líneas. Por otro lado, la Gloria se replegó para salir rápido de contra. Ambos tuvieron sus oportunidades, pero ninguno logró romper el cero. La puntería es lo único que faltó en esos primeros 45 minutos.
Los dirigidos por Ubeda salieron enchufados al complemento y en 10 minutos convirtieron dos goles para acomodar el partido. Primero fue Aranda, que a sus 18 años convirtió su primer tanto con la camiseta de Boca. Luego apareció Bareiro, que volvió a festejar luego de varias fechas.
Más tarde, Instituto logró descontar tras una floja respuesta de Ayrton Costa. Sin embargo, la jugada fue anulada por un offside previo y el VAR salvó a Boca, que tuvo una mala noticia con la salida de Agustín Marchesin, que sintió una molestia en el aductor.