BOCA ROMPIÓ CON LA RACHA DE EMPATES Y CONSIGUIÓ UN TRIUNFO CLAVE EN LA LUCHA POR LA CLASIFICACIÓN

Después de tres empates consecutivos, Boca volvió al triunfo en un partido repleto de emociones. El equipo dirigido por Claudio Ubeda se impuso por 2 a 0 con goles de Tomas Aranda y Adam Bareiro. Con este resultado, el Xeneize llegó a 17 puntos y escaló hasta la sexta posición del Torneo Apertura 2026.

Boca e Instituto se sacaron chispas en un primer tiempo que tuvo muchas llegadas. Es que los planteos tácticos hacen a los partidos y en la Bombonera se enfrentaron dos ideas totalmente diferentes. El Xeneize salió a dominar el partido y juntar pases antes de romper líneas. Por otro lado, la Gloria se replegó para salir rápido de contra. Ambos tuvieron sus oportunidades, pero ninguno logró romper el cero. La puntería es lo único que faltó en esos primeros 45 minutos.

Los dirigidos por Ubeda salieron enchufados al complemento y en 10 minutos convirtieron dos goles para acomodar el partido. Primero fue Aranda, que a sus 18 años convirtió su primer tanto con la camiseta de Boca. Luego apareció Bareiro, que volvió a festejar luego de varias fechas.