SÁENZ PEÑA DETUVIERON AL RESPONSABLE DEL ROBO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO NUEVA PROVINCIA

Se incautó una moto y se recuperó un aire acondicionado y un tubo de gas.

El domingo denunciaron el robo al Club Social y Deportivo en la Comisaría Primera. Á la investigación se sumaron agentes del Departamento 911 e Investigaciones Complejas para esclarecer el hecho. Ayer, lunes, los detectives lograron recuperar un aire acondicionado e identificar a los sospechosos. Esta mañana, el personal de la Comisaría y del 911 detuvieron a uno de los responsables, un hombre de 33 años.

La última detención se hizo este martes en el barrio Gines Benítez de Sáenz Peña. Los agentes incautaron así la garrafa de 10 kilos sustraída y la moto de 110 cilindradas utilizadas para cometer el ilícito. Cabe destacar que dicho vehículo tenía las numeraciones limadas.

Los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, Infantería, 911, Investigaciones y de la Comisaría Primera trabajaron en conjunto para esclarecer el robo. Todavía persisten los trabajos para detener a los demás responsables del hecho.

