MACHAGAY LO DETUVIERON POR EL ROBO A UN LOCAL COMERCIAL CON TODAS LAS PRENDAS

El hombre de 29 años fue atrapado este mediodía por el personal de la comisaría local.

En la mañana, el dueño del local comercial llamó a las autoridades porque alguien habría forzado el ingreso de su comercio y sustrajo varias prendas. Los agentes de la Comisaría de Machagai fueron a corroborar lo sucedido, cotejaron las cámaras de seguridad e identificaron al sospechoso que fue detenido a eso de las 12 del mediodía.

El sospechoso de 29 años fue detenido bajo la causa de “supuesto robo” en calle Maipú al 80 aproximadamente. Tenía cuatro pares de zapatillas, seis camisetas de futbol, una campera, una bermuda y una mochila infantil. Todas prendas del comercio en cuestión, las cuales ya fueron devueltas.

