NO TUVO MEJOR IDEA QUE FINGIR UN ROBO: FUE DESCUBIERTO Y APREHENDIDO

Un camionero de San Bernardo, ideo un plan delictivo para quedarse con 100 mil pesos y un parlante portátil.

La mentira duro poco y los agentes de la Comisaria Coronel Du Graty junto a la División Criminalística, lo desenmascararon rápidamente.

A eso de las 14, en la Comisaría General Du Graty se recibió un llamado por un presunto robo a mano armada a un camionero en Ruta Nacional N° 95 Kilómetro 998.

De inmediato y ante la gravedad del hecho, una patrulla llego al lugar y se entrevistaron con el presunto damnificado de 28 años, quien comento que al estar parado en el lugar por un desperfecto mecánico en el rodado Volkswagen 17-220, cargado con soja, fue abordado por varios sujetos que se movilizaban en un automóvil, quienes lo amenazaron con armas de fuego, para luego sustraerle dinero y un parlante.

Se dio aviso a las unidades cercanas y a los puestos camineros para interceptar el paso de los presuntos ladrones, mientras en el lugar agentes de la División Criminalística analizaban la escena, en la que detectaron falsas pistas como inconsistencia en el relato del damnificado.

Tras varios minutos el sujeto, decidió contar la verdad y manifestó haber mentido ya que necesitaba el dinero para cubrir un problema económico que transitaba y al parlante lo tenía escondido en el rodado.

Seguido a ello, fue llevado a la unidad, donde fue notificado de las actuaciones judiciales por “Supuesta Infracción al Artículo 245 del Código Penal Argentino (falso denunciante).-

