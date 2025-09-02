COMISARIA CUARTA CAPITAL FUE DEMORADO Y DETECTARON QUE TENIA PEDIDO DE CAPTURA POR AMENAZAS CON ARMA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta mañana los uniformados se encontraban en circulación por Colectora Pereyra y Falucho, momento en el que demoraron a esta persona de 31 años.

Cerca de las 11 los agentes interceptaron el paso de este hombre a quienes le consultaron sobre sus datos filiatorios, momento en el que supieron que sobre el mismo persistía un pedido de captura de fecha 15 de agosto del presente año.

Rápidamente el personal se interiorizó de los pormenores y pudieron saber que la causa pendiente con la Justicia de esta persona seria por “Supuestas Amenazas con Arma y Lesiones en Concurso Real”.

Finalmente, el joven de 32 fue trasladado a la comisaria cuarta previo a ser examinado en la División Medicina Legal y posteriormente fue notificado de su aprehensión por la solicitud en cuestión.

