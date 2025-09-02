LA HISTORIA DE “MAMELUCO” VILLALBA, EL NARCO QUE SERÁ JUZGADO POR LA DROGA ADULTERADA QUE MATÓ A 24 PERSONAS

El juicio contra Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, considerado uno de los capos narcos más emblemáticos del conurbano bonaerense, empezó este martes en el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín.

El proceso reúne tres causas diferentes relacionadas con narcotráfico, coimas a policías y la distribución de cocaína adulterada con carfentanilo que provocó en febrero de 2022 la muerte de 24 personas y dejó a más de 80 intoxicadas en la localidad de Puerta 8.

Villalba, de 63 años, no estará solo en el banquillo de los acusados. Dos de sus hijos, Iván “El Salvaje” y Luca Nahuel Baigorria, alias “Dylan”, también enfrentarán el debate oral junto con otros 21 imputados.

El juicio tendrá un despliegue de seguridad inusual con internos trasladados desde distintos penales federales; además de un operativo dentro y fuera de la sala; y la participación de tres fuerzas distintas, como el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De la política al narco: la historia de “Mameluco”

Miguel Ángel Villalba es uno de los capos narco más conocidos de la Argentina. Desde San Martín, en el conurbano bonaerense, construyó un poderío ligado al narcotráfico que lo convirtió en uno de los nombres pesados del delito en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Su apodo, “Mameluco”, lo acompañó desde joven y con el tiempo se volvió sinónimo de la expansión de la droga en San Martín, en especial el paco, que devastó a barrios enteros. Llegó a manejar una estructura que incluía distribución, venta y una red de protección política y policial.

«Mameluco» Villalba es uno de los líderes narco más famosos del país. (Foto: TN).

Fue condenado a 23 años de prisión por narcotráfico en 2012. Aun así, nunca dejó de ser mencionado en investigaciones judiciales por su presunta influencia desde la cárcel. De hecho, varias causas lo vincularon con maniobras de lavado de dinero y con el control territorial de la venta de droga en barrios vulnerables.

Villalba también fue asociado a episodios resonantes de violencia. En el caso del crimen de Candela Rodríguez, ocurrido en 2011, fue señalado como supuesto autor intelectual, aunque la Justicia bonaerense lo absolvió junto a otros tres acusados en mayo de 2024.

«Mameluco» Villalba estuvo acusado por el crimen de Candela Sol Rodríguez. (Foto: Facebook).

En el plano político, durante los años previos a su condena, “Mameluco” cultivó vínculos con dirigentes locales. Incluso intentó meterse en la política de San Martín, donde llegó a ser candidato.

La campaña lo exhibió como un hombre con peso territorial, pero detrás de esa fachada había un imperio narco que controlaba el negocio en Billinghurst y alrededores. Perdió la elección, pero ganó notoriedad y pasó a ser una figura central en el mapa criminal.

Hoy cumple una condena unificada de 23 años de prisión, aunque su influencia sigue intacta incluso tras las rejas. Desde los pabellones de “Alto Riesgo” del penal de Ezeiza, Villalba nunca dejó de manejar su estructura. Incluso, escuchas telefónicas lo muestran mientras da órdenes, negocia cargamentos y hasta protesta por decisiones de la organización que provocaron una masacre con droga adulterada.

La masacre de Puerta 8

El 2 de febrero de 2022, decenas de personas comenzaron a caer desmayadas, convulsionando, y murieron en cuestión de minutos después de consumir cocaína comprada en un búnker de Puerta 8, en San Martín.

En pocas horas, los hospitales de la zona colapsaron. El saldo fue dramático. Hubo 24 muertos y más de 80 intoxicados. Los médicos descubrieron que las dosis estaban contaminadas con carfentanilo, un opioide 100 veces más potente que el fentanilo y prácticamente inhallable en Argentina.

El dramático momento en que bajaban a un joven intoxicado al hospital. (Foto: TN).

Las pericias y las escuchas apuntaron directo a la organización de Villalba. Integrantes de la banda hablaban de “probadores” que terminaron internados y hasta el propio “Mameluco” ordenó retirar “la mercadería fea” cuando ya era tarde.

“Ahí me llamó El Negro… me dijo que no arranquen hasta que no cambie la mercadería que estaban preparando ahora… porque si sale eso de vuelta va a ser una masacre. Allá en Puerta 8 dicen que murieron dos”, se escucha decir en uno de los audios.

En otra grabación, Villalba se quejó desde un teléfono dentro del penal: “Hicieron todos cagadas, sacaron la droga fea para vender esta mañana. Estaba todo para guardar, en vez de tirarlo, lo pusieron”.

Durante los operativos secuestraron droga supuestamente relacionada con la adulterada que provocó la muerte de una veintena de personas. (Foto: Télam).

Pese a estas pruebas, que fueron incorporadas al expediente, la jueza federal Alicia Vence entendió que no hubo dolo, es decir, que no existió intención de matar, y por eso no lo imputó por homicidio.

A más de tres años de la tragedia, nadie está procesado por las muertes. La causa por los fallecidos sigue abierta, pero sin responsables en el banquillo.

Coimas, violencia y corrupción

En diciembre de 2021, dos integrantes de la banda fueron detenidos por policías bonaerenses de la comisaría 1° de San Martín.

Según la acusación del fiscal de instrucción, Carlos Cearras, lugar de ponerlos a disposición de la Justicia, los efectivos los golpearon, los amenazaron, les sacaron fotos y exigieron 500 mil pesos para liberarlos.

Las escuchas captaron la negociación en vivo, y dejó al descubierto cómo la banda coordinó desde adentro del penal el pago del soborno por el que hoy están procesados los policías.

—Narco 1: “A los dos los tienen acá. 500 lucas piden para largarlos”.

—Narco 2: “¿Ah, sí? Y bueno, hay que ponerlas. Llamá a Salvaje. Salvaje dijo que no hay problema”.

—Narco 1: “Bueno, hay que llevarle la plata a la comisaría, nada más. Los hicieron pija, los cagaron a palos esos ortivas”.

La orden llegó a “El Salvaje” y a “Mocho”, mano derecha de Villalba, que dieron luz verde para pagar la coima desde la cárcel. Uno de los policías incluso fue filmado cuando recibe el dinero.

Un juicio con máxima seguridad

El operativo para las audiencias será inédito. Los 15 presos llegarán desde Marcos Paz y nueve serán trasladados desde sus casas, donde cumplen domiciliaria con tobillera electrónica; y los tres considerados los más peligrosos, entre ellos “Mameluco”, permanecerán en Ezeiza.

En este juicio lo acompañarán Iván, apodado “El Salvaje”, con antecedentes por homicidio y narcotráfico, y Luca Nahuel Baigorria, alias “Dylan”, hijo del corazón de Villalba.

Iván Villalba junto a su papá, “Mameluco”, durante un juicio. (Foto: Clarin)

En la sala habrá una unidad especial del Servicio Penitenciario Federal, afuera se desplegará la Policía Federal y la PSA controlará la entrada. Además, usarán un espacio adaptado para juicios de lesa humanidad, con capacidad para contener a las 24 defensas, la fiscalía y los testigos.

Son más de 300 personas citadas a declarar, entre ellas sobrevivientes de la cocaína adulterada y familiares de las víctimas, que vienen reclamando desde hace años que se haga justicia.