SAENZ PEÑA  DETUVIERON A UN JOVEN TRAS ROBAR CABLES

Vecinos alertaron a la Policía con videos y lograron identificar al sospechoso, que fue aprehendido tras intentar escapar.

Agentes de la Comisaría Primera de Sáenz Peña lograron esclarecer un hecho de robo de cables ocurrido en la zona del barrio 50 Viviendas. La intervención se inició luego de que vecinos anónimos alertaran sobre la presencia de un joven que se encontraba trepado a postes de luz, cortando y sustrayendo cables en la vía pública.

De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y, tras verificar las filmaciones aportados por los residentes, inició un rastrillaje por la zona. Minutos después, observaron a una persona con características similares a las del sospechoso, quien al notar la presencia policial intentó huir entre los pastizales e ingresar a una vivienda. Sin embargo, fue alcanzado y demorado a pocas cuadras.

El detenido, de 23 años, fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la comisaría jurisdiccional.

Posteriormente, en base a la información aportada, se realizaron nuevos rastrillajes y allanamientos voluntarios en domicilios vinculados, aunque sin hallar más elementos relacionados con el hecho.

