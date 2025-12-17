SÁENZ PEÑA DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE HERIR A UN INSPECTOR DE TRÁNSITO CON UN ARMA DE FUEGO

Este martes personal de la División Investigaciones Complejas Interior, detuvo a un hombre de 28 años, acusado de haber efectuado disparos con arma de fuego contra un inspector de Tránsito Municipal.

La investigación se originó a partir de un hecho ocurrido el 11 de diciembre, cerca de las 10hs, en la intersección de calles Tucumán y Córdoba. En ese lugar, mientras realizaba un control vehicular, el inspector de Tránsito Municipal fue herido por un disparo de arma de fuego.

En el marco de las tareas investigativas, personal realizó el resguardo de material fílmico, donde se observan momentos previos y posteriores al ataque, lo que permitió identificar al presunto autor. Al momento de su conducción, se constató además que el sospechoso había cambiado la vestimenta utilizada durante el hecho.

Tras su aprehensión, fue notificado en la causa caratulada como “Supuestas Lesiones con Arma de Fuego”, quedando a disposición de la Justicia.

