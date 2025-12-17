IMPORTANTE PROCEDIMIENTO ANTIDROGAS EN JUAN JOSÉ CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de las políticas de lucha contra el narcotráfico y los consumos problemáticos, personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos, Dirección Antinarcóticos, Departamento Antinarcóticos Interior y la División Operaciones Drogas Interior Juan José Castelli, llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en esta ciudad.

El procedimiento se realizó el 17 de diciembre de 2025, en el horario comprendido entre las 15:00 y las 17:20 horas, en cumplimiento del Decreto Fundado N° 548/2025, emanado del Juzgado de Garantías de Juan José Castelli, a cargo del Dr. Kerbel José Luis, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli.

La causa se encuentra caratulada como “Supuesta Infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes, en función de la Ley Provincial N° 2304-N”.

El allanamiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Quinta 41, cardinal Nor-Este, de la ciudad de Juan José Castelli, donde se logró el secuestro de importantes elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Entre los elementos incautados se destacan:

30 envoltorios de polietileno tipo “bochitas” ,

1 envoltorio de mayor tamaño tipo “bochón”,

todos conteniendo una sustancia blanquecina que, tras la prueba de campo y pesaje, arrojó un total de 18,4 gramos, resultando positivo orientado a cocaína.

Además, se secuestró:

Un cuchillo con restos de sustancia,

Un teléfono celular marca Motorola,

Una tablet marca Alcatel,

Una cámara de seguridad marca REEN,

La suma de $128.550 en efectivo ,

Anotaciones de interés para la causa.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un ciudadano de 25 años, identificado como Pablo Esteban, domiciliado en esta ciudad, quien fue examinado por el médico policial en turno y posteriormente alojado en las instalaciones de la División Operaciones Drogas Interior Juan José Castelli, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

Asimismo, se informó que la principal investigada, Fabiola Marianela Villar, de 30 años, con domicilio en Chacra 41 de esta ciudad, no se encontraba presente al momento del procedimiento, disponiéndose su inserción en la orden del día para su aprehensión, conforme lo ordenado por la autoridad judicial.

El operativo fue supervisado por el Subcomisario de Policía David Emanuel González, Jefe de la División Operaciones Drogas Interior Juan José Castelli, quien destacó el compromiso permanente de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico en la región.

