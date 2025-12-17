PSG CAMPEÓN DEL MUNDO: VENCIÓ A FLAMENGO POR PENALES Y GANÓ LA COPA INTERCONTINENTAL
Paris Saint-Germain empató 1-1 con Flamengo en Qatar y se consagró campeón del mundo tras imponerse por penales con cuatro atajadas de Safonov.
La historia del Paris Saint-Germain cambió para siempre en 2025. De la mano de Luis Enrique, el conjunto francés dejó atrás la etiqueta de promesa eterna y alcanzó la consagración mundial al vencer a Flamengo por penales en la final de la Copa Intercontinental, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.
El duelo, disputado en Qatar, fue mucho más equilibrado que la final de la Champions League, en la que el PSG había aplastado al Inter por 5-0. Esta vez, el equipo brasileño logró incomodar al campeón europeo con un planteo intenso, cortando el ritmo y doblando la marca sobre Khvicha Kvaratskhelia, el jugador más peligroso del elenco parisino ante la ausencia inicial de Ousmane Dembélé.
El plan de Flamengo funcionó durante buena parte del primer tiempo. Tras un gol anulado a Fabián Ruiz por intervención del VAR, el Mengao ganó confianza y logró jugar más lejos de su arco. Sin embargo, a los 38 minutos llegó el golpe del PSG: Desiré Doué desbordó por derecha, lanzó un centro rasante y, tras una floja respuesta de Agustín Rossi, Kvaratskhelia empujó la pelota para el 1-0.
En el complemento, el conjunto francés no logró sostener el dominio y Flamengo comenzó a crecer. En una de sus llegadas, Giorgian de Arrascaeta fue derribado por Marquinhos dentro del área y el árbitro sancionó penal. Jorginho ejecutó con precisión y estableció el 1-1 que llevó el partido al tiempo extra. Pese al ingreso de Dembélé y una leve mejoría del PSG en el alargue, la igualdad no se rompió. El defensor Léo Ortiz fue clave para sostener al equipo brasileño, que resistió cada avance parisino hasta forzar la definición desde los doce pasos.
En la tanda de penales apareció la gran figura de la noche. Matvey Safonov tapó cuatro ejecuciones consecutivas y selló la consagración mundial del Paris Saint-Germain. El arquero ruso, con pocos minutos en la temporada, tuvo una actuación consagratoria en el momento más decisivo.
El título significó una revancha para el PSG, que venía de perder el Mundial de Clubes ante Chelsea en Estados Unidos y se había quedado a las puertas de un récord histórico. En 2025, el equipo de Luis Enrique conquistó la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y ahora la Copa Intercontinental.
Flamengo, pese a la derrota, también dejó una imagen destacada. Campeón de la Libertadores y del Brasileirao en el último mes, además de vencedor del Cruz Azul y del Pyramids en torneos internacionales, el Mengao llevó al PSG hasta el límite y volvió a posicionar al fútbol sudamericano en lo más alto de la escena mundial.
PSG vs. Flamengo: probables formaciones
- PSG: Safonov; Lucas Hernández, William Pacho, Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Joao Neves; Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.
- Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Guillermo Varela; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal; Everton y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.
PSG vs. Flamengo: otros datos
- Hora: 14.00.
- Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán).
- Árbitro: Ismail Elfath.
- TV: DSports.