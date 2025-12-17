PSG campeón del mundo: venció a Flamengo por penales y ganó la Copa Intercontinental

El título significó una revancha para el PSG, que venía de perder el Mundial de Clubes ante Chelsea en Estados Unidos y se había quedado a las puertas de un récord histórico. En 2025, el equipo de Luis Enrique conquistó la Supercopa de Francia, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League, la Supercopa de Europa y ahora la Copa Intercontinental.

Flamengo, pese a la derrota, también dejó una imagen destacada. Campeón de la Libertadores y del Brasileirao en el último mes, además de vencedor del Cruz Azul y del Pyramids en torneos internacionales, el Mengao llevó al PSG hasta el límite y volvió a posicionar al fútbol sudamericano en lo más alto de la escena mundial.

PSG vs. Flamengo: probables formaciones

PSG: Safonov; Lucas Hernández, William Pacho, Zabarnyi, Warren Zaïre-Emery y Fabián Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Joao Neves; Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Mayulu. DT: Luis Enrique.

