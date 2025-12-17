Donald Trump ordenó un bloqueo total de buques petroleros que entren y salgan de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de haberle robado petróleo, tierras y otros activos.

«Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, anunció Trump a través de un duro mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.

Los mencionados buques se encuentran actualmente paralizados debido a las sanciones que pesan sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA. Las únicas embarcaciones habilitadas para operar son aquellas que responden a la empresa estadounidense Chevron, la cual cuenta con un permiso especial de Washington y tiene prohibido girarle fondos a Maduro.

En su publicación, Trump aseguró que el país sudamericano se encuentra rodeado por una poderosa fuerza naval estadounidense y advirtió que la presión aumentará hasta que, según sus palabras, se restituyan a Estados Unidos activos que considera “robados”, como “petróleo, tierras y otros activos».

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá más y la conmoción que sentirán será como nunca antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”, advirtió el presidente norteamericano.