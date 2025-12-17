CON RECURSOS PROPIOS, EL GOBIERNO PROVINCIAL FINALIZÓ Y ENTREGÓ VIVIENDAS EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero entregó viviendas en la localidad de Presidencia de la Plaza que habían quedado inconclusas de la gestión anterior y que fueron finalizadas con recursos propios del Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).

Las viviendas corresponden al programa FO.PRO.VI. (ex Casa Propia) y forman parte de un conjunto total de 60 unidades habitacionales. Durante la actual gestión se completó la ejecución de las casas y se finalizaron las obras de infraestructura necesarias, que incluyen redes de agua potable, energía eléctrica y cloacas para la totalidad del proyecto. “Es un hecho sumamente importante poder cumplir el sueño de las familias y darles el techo propio que esperaban desde hace tanto tiempo”, expresó el mandatario.

“Para nosotros este es un acto muy importante por lo que significa el techo propio para una familia: allí van a desarrollar sus vidas y cumplir un sueño que esperaron por mucho tiempo”, remarcó Zdero, quien además subrayó la importancia de que los beneficiarios cumplan con el pago de las cuotas. “Pagar la cuota es un acto solidario que permite que otras familias también puedan acceder a su vivienda”, afirmó.

El gobernador destacó también que todas las viviendas entregadas durante este año fueron terminadas con recursos de los chaqueños. “Fuimos recuperando la confianza, las familias volvieron a pagar sus cuotas y eso nos permite finalizar casas inconclusas y comenzar nuevas obras”, aseguró.

Asimismo, Zdero mencionó otras herramientas impulsadas por el Gobierno provincial para facilitar el acceso a la vivienda, como los fideicomisos, la construcción desde pozo y los loteos con servicios. En ese sentido, recordó que durante los dos años de gestión se entregaron cerca de cinco mil títulos de propiedad, saldando una deuda histórica y brindando tranquilidad jurídica a las familias.

“Queremos seguir trabajando para cumplir más sueños”, sostuvo el mandatario, y se comprometió a finalizar y entregar el próximo año las viviendas que actualmente se encuentran en construcción en la localidad.

Las casas son de dos dormitorios y cuentan con estar, comedor, cocina, baño y lavadero, con una superficie total de 64 metros cuadrados cada una. Además, se ejecutó la infraestructura integral del barrio, que incluye red eléctrica, red vehicular y pluvial, y red peatonal, lo que también permitió la generación de puestos de trabajo.

PROGRESO Y TECHO DIGNO

Del acto participaron el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; la presidente de la Fundación Soy Chaco, María Martina; y el intendente local, Diego Bernachea.

Berecoechea destacó que las viviendas entregadas cuentan con todos los servicios básicos y que fueron adjudicadas mediante sorteo para garantizar igualdad de oportunidades. Además, señaló que estas casas se suman a las más de 1.600 viviendas entregadas con recursos provinciales. “Esto es posible gracias a más de 20 mil familias que todos los meses pagan sus cuotas y vuelven a confiar en el Gobierno provincial”, expresó.

También resaltó la entrega de títulos de propiedad, que alcanzan a unas cinco mil familias. “Recibir un título es tan importante como recibir una casa”, afirmó, y anticipó que a partir de junio de 2026 comenzará la escrituración de las viviendas entregadas, brindando mayor seguridad a los adjudicatarios.

APOYO DE LA FUNDACIÓN SOY CHACO

Durante el acto, la presidente de la Fundación Soy Chaco hizo entrega de una freidora industrial a Teodora Molina, quien junto a su hija, su hijo y sus dos nietos lleva adelante la rotisería familiar “Delicias Doña Nori”, emprendimiento que funciona desde hace aproximadamente cuatro años y constituye el sustento de la familia.

La beneficiaria había solicitado el acompañamiento para la adquisición del equipamiento, con el objetivo de optimizar los tiempos de producción, mejorar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda de sus clientes y hoy ya es una realidad.

