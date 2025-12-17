Indiana Cubero confirmó su romance con una joven promesa de Vélez: quién es

La familia conformada por Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero volvió a quedar en el centro de la escena mediática, aunque esta vez lejos de polémicas y conflictos, a partir de una noticia ligada al universo adolescente y al mundo de las redes sociales. Indiana Cubero, la hija mayor de la expareja, decidió dar un paso clave en su vida personal y hacer público su romance con un joven futbolista de Vélez, una confirmación que rápidamente despertó repercusión tanto en el ambiente del espectáculo como en el deportivo.

Fiel al estilo de su generación, la adolescente eligió Instagram como canal para blanquear el vínculo, dejando de lado entrevistas o exposiciones tradicionales y apostando a un mensaje directo y emotivo. La oficialización del noviazgo llegó a través de una historia en redes sociales, donde Indiana se mostró relajada y sonriente frente a la cámara junto a Thiago Silvero, quien fue el encargado de ponerle palabras al momento.

En la imagen, el futbolista escribió una frase que no dejó lugar a dudas: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”. Al compartir ese mensaje, la joven no solo presentó públicamente a su pareja, sino que también marcó el inicio de una etapa distinta, en la que el amor adolescente se vive sin esconderse y con la naturalidad que caracteriza a quienes crecieron bajo la lógica de la exposición digital.

El anuncio no tardó en ampliar su impacto cuando se conocieron más detalles sobre el presente del joven que conquistó el corazón de Indiana. Silvero no es un nombre más dentro del club de Liniers: se desempeña como defensor, tiene proyección, buen manejo de la pelota y un recorrido por selecciones juveniles que lo posicionan como una de las grandes apuestas de Vélez a futuro.