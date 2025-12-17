INDIANA CUBERO CONFIRMÓ SU ROMANCE CON UNA JOVEN PROMESA DE VÉLEZ: QUIÉN ES
La hija mayor de Nicole Neumann y Poroto Cubero blanqueó la relación en redes sociales junto a Thiago Silvero, futbolista que renovó contrato con el Fortín hasta 2028.
En la imagen, el futbolista escribió una frase que no dejó lugar a dudas: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”. Al compartir ese mensaje, la joven no solo presentó públicamente a su pareja, sino que también marcó el inicio de una etapa distinta, en la que el amor adolescente se vive sin esconderse y con la naturalidad que caracteriza a quienes crecieron bajo la lógica de la exposición digital.