LA REGIÓN LITORAL AVANZA EN EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE LICENCIAS DE PESCA DEPORTIVA PARA RESIDENTES

Este miércoles, en Santa Fe, la Región Litoral dio un paso clave hacia la integración regional con la firma de un acta acuerdo que establece la validez recíproca de las licencias provinciales de pesca deportiva para residentes, respetando las normativas vigentes de cada jurisdicción.

El acuerdo fue suscripto por representantes de Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con la participación de la subsecretaria de Trabajo del Chaco, Noel Ibarra, en representación de la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar el control de los recursos pesqueros, fortalecer la gestión ambiental y promover el turismo sustentable en toda la región, optimizando el manejo de los recursos naturales y la coordinación entre las provincias.

En ese marco, se destacó que el gobernador Leandro Zdero, en su rol de Presidente Pro Tempore de la Región Litoral, había encomendado continuar trabajando por un federalismo real. “Siguiendo sus lineamientos, hoy dimos un paso muy importante: las licencias de pesca deportiva ya tienen validez recíproca en la Región Litoral”, señaló la subsecretaria Ibarra, acompañada del subsecretario de Ambiente, Mariano Moro. Este avance se enmarca en el proceso de integración impulsado por la Región Litoral y busca consolidar mecanismos de control más eficientes y una mayor articulación interjurisdiccional.

El acta acuerdo fue rubricada durante un encuentro del bloque institucional de la Región Litoral y posteriormente presentada en una conferencia de prensa realizada en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno. El documento será elevado a la Junta de Gobernadores para su tratamiento.

