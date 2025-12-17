Ecuador: un hombre de 123 años busca validar su edad para convertirse en el más longevo del mundo

La historia de un ecuatoriano de 123 años que busca validar su edad para convertirse en el hombre más longevo del mundo comenzó a recorrer el mundo en los últimos días. Se trata de Carlos Alberto Lindao Vera quien, según su cédula de identidad, nació el 17 de octubre de 1902, dato que sustenta la versión pública.

Carlos Lindao vive en Puerto El Morro, un pueblo rural ubicado sobre la costa de Guayaquil, Ecuador, lugar donde pasó prácticamente toda su vida.

un hombre delgado, de rutina activa y carácter sereno, que todavía se mueve de forma independiente y conserva su lucidez. Medios locales lo describen como, que todavía

Cada día, Carlos Lindao se sube a su canoa, navega por el estero y se mantiene trabajando en su actividad principal, un oficio casi desaparecido y que exige esfuerzo físico constante: la producción de carbón artesanal.

Él mismo atribuye su longevidad a una vida de trabajo físico constante y a una alimentación simple y sencilla, la cual asegura es libre de productos químicos y basada en alimentos naturales, según sus propias palabras.