UN CAMIÓN DE CAUDALES CHOCÓ CONTRA UN AUTOMÓVIL SOBRE LA RUTA 63

19 horas ago
El accidente fue en horas del mediodía. El conductor del auto fue trasladado de urgencia en un vehículo particular.

Este miércoles, cerca de las 12:30, un camión de caudales y un Chevrolet Corsa chocaron de frente sobre el kilómetro 11 de la Ruta 63. Ambos vehículos quedaron gravemente dañados por el impacto.

Por el lado del camión blindado, su chofer, de 48 años y con domicilio en Resistencia, resultó ileso. Mientras que el conductor del automóvil, de 53 años, fue trasladado de urgencia al centro de salud del barrio Pescador, a bordo de otro vehículo particular.

En el lugar intervino personal de la Policía Caminera y de Criminalística, poniendo en orden el tránsito.

