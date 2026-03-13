Sáenz Peña DESCUBRIERON QUE TENÍA PLANTAS DE MARIHUANA EN SU CASA

Los efectivos de División Microtráfico secuestraron 5 plantas de cannabis, el hombre de 33 años fue notificado de su situación legal.

En tareas investigativas, los agentes tomaron conocimiento sobre una vivienda del barrio Puigbó, donde había plantaciones de cannabis, y se dirigieron al lugar.

Al llegar pudieron observar a simple vista que dentro del terreno habría cinco plantas de cannabis sativa. Se entrevistaron con el propietario y ante un testigo realizaron la prueba de campo que dió resultado positivo.

Procedieron al secuestro de las cinco plantas de unos 1,50 metros de altura, el propietario del inmueble fue notificado de su situación legal. Se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas de la localidad.

Relacionado