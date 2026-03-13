PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE MANIFESTARON EN CASTELLI BAJO EL LEMA “DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA”

En la tarde de este viernes, personas con discapacidad, prestadores y familiares realizaron una manifestación pacífica en la plaza central de Juan José Castelli para reclamar por la situación que atraviesa el sector.

La convocatoria fue impulsada por el CAIDIN, desde donde se organizó una marcha bajo el lema “Discapacidad en emergencia, marcha por nuestros derechos”.

La movilización comenzó alrededor de las 18:30, cuando los participantes partieron desde la sede de la institución y se dirigieron hacia la Plaza San Martín, donde se concentraron para visibilizar sus reclamos.

El pedido principal estuvo centrado en la regularización de pagos por parte del INSSSEP, además de solicitar la inclusión del sistema de salud nacional para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

La manifestación fue encabezada por el presidente del CAIDIN, Rubén Darío Soria, y contó con la participación de prestadores de servicios y beneficiarios de la institución.

Según informaron fuentes policiales, la movilización se desarrolló de manera pacífica y sin interrupción del tránsito en el centro de la ciudad.

Relacionado