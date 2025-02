En ese contexto, en los últimos cinco días la Policía intervino en 14 decesos de similares características, informando el Médico Policial como “Muerte Natural Paro Cardiorrespiratorio No Traumático” la causa de fallecimiento, salvo uno que no se pudo determinar causa de muerte.

Profesionales médicos de distintas clínicas y sanatorios de Presidencia Roque Sáenz Peña consultados por Periodismo365, relacionaron los numerosos fallecimientos con el calor extremo y las condiciones de vida de una importante franja de la ciudadanía que en muchos casos ni siquiera tienen un ventilador para refrescarse.

“Sin dudas que todas esas personas fallecieron como consecuencia de la ola de calor que este miércoles cumplió dos semanas. Cualquier adulto mayor de 70 años que no tenga ambientes refrigerados y sufra patologías de base, hipertensión, hipotensión, diabetes, adicciones varias, etc.; con temperaturas de 45 grados todos los días en una seguidilla sin parar, es muy probable que si no toma los recaudos correspondientes deje de existir por deshidratación o haga una muerte súbita. Si a eso le sumamos cortes de luz prolongados y también falta de agua estarán mucho más complicados”, remarcaron los facultativos.

“Todos debemos tomar conciencia que las personas mayores de 70 o de 80 años pueden deshidratarse en cuestión de minutos y morir rápidamente. Suelen pasar esas lamentables situaciones en personas de condición humilde pero incluso teniendo un buen pasar, hay pacientes que suelen descuidarse, no toman las medicaciones, hacen abuso del alcohol en días muy calurosos y por supuesto quedan vulnerables ante semejantes temperaturas y sensación térmica superior a 50 grados”, afirmaron los galenos.

Agregando que a las guardias de emergencia de la Ciudad Termal llegaron “muchos pacientes descompensados por la ola de calor. Por suerte los llevaron a tiempo y se los pudo reanimar, hidratar y en algunos casos puntuales salvarlos de la muerte”, aseguraron.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que en los últimos cinco días fueron 14 las intervenciones de efectivos pertenecientes a diferentes Comisarías de la Policía del Chaco en Presidencia Roque Sáenz Peña.

En referencia al hallazgo de personas fallecidas en domicilios de varios barrios saenzpeñenses, en casi todos los casos la causa de deceso fue “Muerte Natural por Paro Cardiorrespiratorio no traumático”, las víctimas son mayores de 70 años, excepto un hombre de 58 que también fue hallado sin vida en su casa del Barrio Belgrano, donde residía solo. Cabe consignar que la mayoría de los fallecidos son de condición humilde y habitaban en barrios populosos de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Periodismo365