SÁENZ PEÑA | CHOQUE EN CADENA EN RUTA 16: FALLECIÓ UN SARGENTO DEL SERVICIO PENITENCIARIO
Un grave siniestro vial ocurrido esta mañana en el kilómetro 164 de la Ruta Nacional 16, a metros del acceso a Sáenz Peña, dejó como saldo la muerte de Claudio Alarcón, sargento del Servicio Penitenciario Provincial, oriundo de Quitilipi.
El hecho se registró cerca de las 08:30 en el carril ascendente e involucró a tres vehículos:
• Volkswagen Gol (JFG-884), conducido por la víctima fatal.
• Toyota Hilux (MIT-585), manejada por Miguel Ángel Carrizo (43), de Villa Berthet, quien resultó ileso. Su acompañante, María Irma Vañek (53), presentó dolor torácico y fue asistida por personal médico.
• Camión Mercedes-Benz 815 (AF246RT), dedicado al transporte de paquetería, guiado por Aníbal Leonardo Ojeda (38), de Corrientes Capital, que no sufrió lesiones.
El impacto fue de alta energía y las causas siguen bajo investigación.
El tránsito permaneció reducido mientras trabajaron efectivos de la Supervisión IX, Comisaría Quinta y Operaciones Viales, preservando la escena para los peritajes correspondientes.
La investigación continúa para determinar la mecánica del choque y las responsabilidades del hecho.