SÁENZ PEÑA | CHOQUE EN CADENA EN RUTA 16: FALLECIÓ UN SARGENTO DEL SERVICIO PENITENCIARIO

Un grave siniestro vial ocurrido esta mañana en el kilómetro 164 de la Ruta Nacional 16, a metros del acceso a Sáenz Peña, dejó como saldo la muerte de Claudio Alarcón, sargento del Servicio Penitenciario Provincial, oriundo de Quitilipi.

El hecho se registró cerca de las 08:30 en el carril ascendente e involucró a tres vehículos:

• Volkswagen Gol (JFG-884), conducido por la víctima fatal.

• Toyota Hilux (MIT-585), manejada por Miguel Ángel Carrizo (43), de Villa Berthet, quien resultó ileso. Su acompañante, María Irma Vañek (53), presentó dolor torácico y fue asistida por personal médico.

• Camión Mercedes-Benz 815 (AF246RT), dedicado al transporte de paquetería, guiado por Aníbal Leonardo Ojeda (38), de Corrientes Capital, que no sufrió lesiones.