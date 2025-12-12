OZUNA DENUNCIÓ UNA DETENCIÓN “INJUSTA Y ARBITRARIA”
En un manuscrito de cinco páginas, el abogado detenido por abigeato anunció que dejará de alimentarse hasta que la Justicia defina su libertad y advirtió por su estado de salud y el impacto de la detención en su familia.
“Desde el día de la fecha inicio huelga de hambre hasta que se me resuelva mi libertad en autos”, expresó Osuna en el documento, donde remarcó que durante los últimos días se realizaron allanamientos en Paraje Lapachito y en el establecimiento Don Ferrimm, ambos con resultado negativo, procedimientos en los que aseguró haber estado presente y colaborado con el personal policial.
En el escrito, Osuna señaló que solo restan testimoniales previstas para la semana próxima, diligencias sobre las que afirma no tener injerencia y para las cuales —según indicó— puede imponerse una prohibición de acercamiento, tal como ya ocurrió en otra causa. En ese marco, recordó que se encuentra detenido desde el 5 de diciembre de 2025 a las 23.50, cuando personal policial se presentó en su domicilio particular y le informó la medida, a la que accedió sin resistencia.
Osuna argumentó que su arresto carece de sustento legal, al sostener que la orden de detención vigente ese día alcanzaba únicamente a otras personas, y no a él. Según expuso, los delitos que se le imputan permiten la citación simple, por lo que podría haberse presentado a derecho sin necesidad de una detención inmediata. “Se me detuvo de manera injusta y arbitraria para causarme un agravio mayor”, afirmó.
Osuna hizo además una advertencia expresa sobre su estado de salud, al señalar que desde hace dos días no recibe su medicación. “Hago cargo de lo que pudiera ocurrir en mi salud, así como de los perjuicios por la falta de alimentación”, expresó, y responsabilizó a quienes continúen —según su visión— privándolo injustamente de la libertad