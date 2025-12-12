OZUNA DENUNCIÓ UNA DETENCIÓN “INJUSTA Y ARBITRARIA”

En el escrito, Osuna señaló que solo restan testimoniales previstas para la semana próxima, diligencias sobre las que afirma no tener injerencia y para las cuales —según indicó— puede imponerse una prohibición de acercamiento, tal como ya ocurrió en otra causa. En ese marco, recordó que se encuentra detenido desde el 5 de diciembre de 2025 a las 23.50, cuando personal policial se presentó en su domicilio particular y le informó la medida, a la que accedió sin resistencia.