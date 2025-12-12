La lluvia provocó la caída de árboles y Ambiente actuó de inmediato

✅️Tras la fuerte lluvia registrada en la ciudad, la Secretaría de Ambiente recibió el reporte de árboles caídos en la vía pública. De manera inmediata, el equipo de la Secretaría procedió a la remoción de un árbol que obstaculizaba el paso de vehículos y peatones en la intersección de calle Paraguay y Avenida Libertadores de América.

📌Gracias al rápido accionar de los operarios, la circulación ya se encuentra totalmente habilitada, garantizando la seguridad y normalidad del tránsito en la ciudad .

