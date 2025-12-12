JAIME ZAPATA: DEPORTE LANZÓ LA TEMPORADA DE VERANO 2025-2026 CON ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de diversas actividades acuáticas, lúdicas y recreativas para niños, jóvenes y adultos mayores. Los interesados deberán inscribirse ya que hay cupos limitados.

El Instituto del Deporte Chaqueño (IDCH) habilitó la Temporada de Verano 2025-2026 que contempla diversas actividades acuáticas y recreativas para niños, adolescentes y adultos mayores en las instalaciones del Complejo Deportivo “Jaime Zapata”. “Se trata de actividades completamente gratuitas para toda la comunidad durante los meses de verano, que serán guiadas por profesores matriculados, queremos abrir el Jaime Zapata a la comunidad”, subrayó el presidente del IDCH, Fabio Vázquez junto a Gabriel Pellegrini, vicepresidente, tras el lanzamiento de las actividades.

Desde el 5 de enero en adelante, en tres turnos, se llevará a cabo la colonia de vacaciones para niños de 6 a 12 años, con cupo limitado (250 niños). En tanto que comenzaron ya las actividades acuáticas para adultos mayores y habrá aquagym y escuela de natación para niños desde los 3 años hasta adultos de 49 años, divididos en distintos grupos.

La pileta estará habilitada de 7 a 12 y de 14 a 20. Los interesados en participar deberán inscribirse presentando el formulario correspondiente que está disponible en las redes sociales del IDCH y en el complejo Zapata.

El responsable de la Dirección de Deporte Comunitario del IDCH Rodolfo Godoy brindó más precisiones sobre las actividades. Por la mañana tendrá lugar la escuela de natación para adultos (más de 50 años), cuya actividad inició hoy; y a ello se sumará en el mismo turno natación para niños y para aspirantes al Profesorado de Educación Física y de la Escuela de Policía. Por la mañana será también la colonia de vacaciones para niños y por la tarde, de 17 a 19, para adultos mayores, con juegos lúdicos, recreativos y acuáticos.

Por último el encargado de la colonia de vacaciones del Jaime Zapata Sebastián Borda precisó que la misma se realizará del 5 de enero al 13 de febrero, dividida en tres turnos, para niños de 6 a 12 años. “Contará con pileta, actividades recreativas, lúdicas, artísticas, campamentiles y deportivas”, indicó y solicitó a interesados inscribir con inmediatez a sus hijos en los próximos días debido ya que la colonia cuenta con cupo limitado.

