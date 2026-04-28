TRAS ALLANAMIENTO EN CHACO, DESARMAN DOS PUNTOS DE DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En un procedimiento contra el narcotráfico, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), detuvieron a un hombre de nacionalidad paraguaya y desbarataron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos domicilios, utilizados para el acopio, venta y distribución de cápsulas y dispositivos electrónicos de vapeo, que contenían THC (principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis sativa) en altas concentraciones.

La presente causa es un desprendimiento de 17 allanamientos efectuados el año pasado en las provincias de Chaco, Córdoba y Santa Fe, por la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes, por comercialización de dispositivos de vapeo con THC en infracción a la ley de drogas.

Allí, se logró la detención de varios implicados. Uno de los mismos, amparado bajo la figura del Arrepentido (Ley 27.304), otorgó información de suma importancia sobre quien sería uno de sus aparentes proveedores.

Algunos de los elementos secuestrados.

A partir de estos datos, la dependencia actora profundizó las investigaciones, identificando a un ciudadano paraguayo de 24 años, como responsable de comercializar y distribuir, tanto cápsulas como dispositivos con contenido de THC.

De las pesquisas obtenidas, se establecieron dos unidades en un edificio ubicado en el barrio porteño de Retiro, utilizadas como «oficinas», para el acopio y venta de las sustancias ilícitas.

Con el total de las pruebas aportadas por los federales, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón N° 2, ordenó los allanamientos a los inmuebles donde se logró la detención del investigado, quien poseía un pedido de captura internacional activo por tráfico de estupefacientes y celulares en la República Federativa de Brasil.

Algunos de los elementos secuestrados.

Además, se incautaron gran cantidad de vapers y capsulas con THC, cogollos de marihuana, sobres de flores de cannabis sativa saborizadas, dinero en efectivo, más de 40 cremas y perfumes de origen árabe, una CPU, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El detenido, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.