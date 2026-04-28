DETUVIERON A UN HOMBRE CON DOLARES FALSOSDURANTE UN PATRULLAJE

En el marco de un operativo de prevención, personal de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli llevó adelante un procedimiento que culminó con el secuestro de moneda extranjera falsa.

El hecho ocurrió en horas de la noche sobre calle Islas Sandwich del Sur, donde los efectivos demoraron a un hombre de 32 años que circulaba a pie.

Durante el control e identificación, y con la presencia de testigo hábil, se realizó un palpado preventivo, hallando entre sus pertenencias un sobre que contenía cinco billetes de 100 dólares, presuntamente apócrifos.

Ante esta situación, se dio intervención a personal de Investigaciones Complejas y Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al secuestro de los billetes y a la identificación del ciudadano en la causa.