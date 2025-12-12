DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE: TARJETA TUYA OFRECERÁ CUOTAS SIN INTERÉS Y BONIFICACIONES ESPECIALES POR LAS FIESTAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes, el gobierno provincial junto al Nuevo Banco del Chaco (NBCH), la Municipalidad de Resistencia y la Cámara de Comercio presentaron la promoción Fiestas 2025 con Tarjeta Tuya, que estará vigente del 20 al 24 de diciembre. La propuesta permitirá comprar en 4 cuotas sin interés + 20% de bonificación, o bien en 10 cuotas sin interés, en diversos rubros de comercios adheridos de toda la provincia. El objetivo es impulsar el consumo local y acompañar a las familias chaqueñas en las compras de fin de año. Además, presentaron los logros y resultados de la primera “Noche de las Peatonales”, realizada días atrás.

El anuncio se realizó en el Salón Obligado de Casa de Gobierno con la presencia del secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Julio Ferro; la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra; el presidente del NBCH, Germán Dahlgren; el gerente Comercial del banco, Dante Vallejos; la secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad, Bárbara Lösch y el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Juan Martín Alfonso.

La promoción estará disponible en los rubros jugueterías, indumentaria, marroquinerías, zapaterías, perfumerías, joyerías, regalerías, ópticas, bicicleterías y artículos para el hogar, y podrá utilizarse con Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme y Tuya Pyme Rural.

Los comercios adheridos podrán consultarse en el sitio web del NBCH. La adhesión será automática, para facilitar la participación del comercio en una fecha clave para las ventas; quienes deseen darse de baja podrán hacerlo mediante el formulario enviado por correo electrónico.

UN IMPULSO A LAS VENTAS Y AL DINAMISMO ECONÓMICO LOCAL

Durante la presentación, Gutiérrez también destacó el éxito de “La Noche de las Peatonales”, que registró 3.038 operaciones por un monto total de $292.782.503,98, con una bonificación aportada por los comercios de $43.917.376,17 y un ticket promedio de $96.373,44 demostrando el impacto positivo de estas acciones para el comercio local. “Desde ese momento hasta hoy tuvimos una semana muy satisfactoria en materia comercial y económica, con una fuerte interacción entre el sector público y el privado”, afirmó.

Asimismo, valoró el crecimiento del sector privado en la provincia y recordó la reciente radicación de Mercado Libre en Resistencia, la inauguración del supermercado La Anónima, que generó más de 60 puestos de trabajo, y el convenio firmado con Amazon para modernizar el Estado. También mencionó el trabajo conjunto con el CFI, que permitió multiplicar los créditos productivos, y las capacitaciones en exportación del Ministerio de Producción, que posibilitaron la primera venta al exterior de una empresa de General Pinedo.

Por su parte, el ministro Ferro remarcó que el plan de Navidad forma parte de la política de apoyo al sector comercial e industrial: “Es una medida necesaria tanto para comerciantes como para consumidores. Si el sector comercial y productivo anda bien, el Chaco anda bien. Este será el camino a seguir en 2026”.

UNA HERRAMIENTA QUE BENEFICIA A FAMILIAS Y COMERCIOS

El presidente del NBCH, Germán Dahlgren, sobre la Tarjeta Tuya destacó que la promoción tiene un doble impacto: “Facilita las compras de las familias chaqueñas y al mismo tiempo impulsa las ventas de los comercios en un momento clave del año”. Subrayó que Tarjeta Tuya es una “herramienta estratégica del desarrollo provincial”, ya que cada operación “queda en la provincia y vuelve a cada chaqueño en forma de inversión, financiamiento y oportunidades”.

Por su parte, la subsecretaria Noel Ibarra señaló que La Noche de las Peatonales fue “un éxito total” y que esta nueva propuesta busca ampliar ese resultado a comercios de toda la provincia. “El objetivo es acompañar al sector privado”, afirmó.

Finalmente, el flamante presidente de la Cámara de Comercio, Juan Martín Alfonso, celebró la convocatoria lograda y aseguró que la intención es convertir la iniciativa en “una marca registrada de la ciudad”, con estrategias más abarcativas que beneficien tanto a comerciantes como a familias. “Superó nuestras expectativas desde el principio”, concluyó.

