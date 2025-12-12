MIRAFLORES SE PREPARA PARA RECIBIR LA NAVIDAD
¡La magia de la Navidad ya está en Miraflores!
Junto a parte del equipo de trabajo, compartimos un momento lleno de alegría y emoción, dónde encendimos las luces del arbolito de Navidad, en la Plaza Central de Miraflores.
¡Agradecemos a todos los que trabajaron durante la semana que han desplegado acciones tendientes a la ornamentación del tradicional árbol de navidad.
El armado del arbolito de Navidad simboliza el período de preparación para celebrar el nacimiento de Jesús.