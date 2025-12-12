Vie. Dic 12th, 2025

MIRAFLORES SE PREPARA PARA RECIBIR LA NAVIDAD

By Redaccion J 39 minutos ago
🌲¡La magia de la Navidad ya está en Miraflores!
👉 Junto a parte del equipo de trabajo, compartimos un momento lleno de alegría y emoción, dónde encendimos las luces del arbolito de Navidad, en la Plaza Central de Miraflores.
¡Agradecemos a todos los que trabajaron durante la semana que han desplegado acciones tendientes a la ornamentación del tradicional árbol de navidad.
✝️ El armado del arbolito de Navidad simboliza el período de preparación para celebrar el nacimiento de Jesús.

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com