CAPACITACIONES EN OFICIOS: EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE SOY CHACO

El mandatario provincial destacó el rol de la Fundación Soy Chaco, a la que definió como “el brazo solidario que brinda oportunidades” y sobre estas capacitaciones en oficios expresó: “Le damos una herramienta a la gente para que cada uno sea jefe de su propio esfuerzo”.

Anoche, el gobernador Leandro Zdero acompañó el acto de entrega de certificados del Programa Soy Chaco, realizado en el salón de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Estuvieron presentes la titular de la Fundación Soy Chaco, María Martina; la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Moira, Carrió, autoridades provinciales y académicas.

En ese sentido, recordó: “Tomamos una decisión y la pudimos sostener: realizar esta capacitación en oficios que da respuestas rápidas, concretas y sin intermediarios a las necesidades urgentes de la sociedad chaqueña”.

Zdero remarcó la presencia territorial de la fundación y algunas de sus acciones en toda la provincia. “En la mayoría de las localidades han estado presente, ya sea pintando una escuela, acercando un instrumento musical o un elemento deportivo a quien lo necesite. Esos resultados los vamos a ver más adelante”.

El gobernador también puso en valor la labor de la directora María Martina. “Ha estado presente siempre y eso significa tener un Estado presente. Es nuestra responsabilidad y así lo asumimos cuando creamos la Fundación Soy Chaco. Es un enorme trabajo y desafío colectivo”, afirmó.

En su mensaje, Zdero hizo referencia también al desafío de transformar la realidad provincial: “Sé que falta mucho por hacer, pero tenemos que romper el molde y dejar de ser los ‘marginales del norte’ como algunos nos llaman. Vamos a estar para acompañar a los chaqueños en todo lo que se pueda, y destaco la fuerza y el coraje de los jóvenes que nos están marcando el camino”.

Para finalizar, agradeció una vez a quienes integran la Fundación Soy Chaco: “Han comenzado a transformar la provincia de una manera definitiva: con confianza, con trabajo, con presente y futuro”.

MARÍA MARTINA: “ES UNA ENORME RESPONSABILIDAD, PERO TAMBIÉN UNA GRAN SATISFACCIÓN”

Por su parte, la titular de la Fundación Soy Chaco, María Martina, expresó su emoción durante el acto. “Es una alegría enorme la que siento esta noche. El gobernador Zdero recibió una provincia en crisis, abandonada y triste. Es muy importante que la gente quiera regresar a través de una herramienta o una capacitación como la que podemos brindar”, aseguró.

“Es una responsabilidad muy grande, pero también es una enorme satisfacción. Mis agradecimientos son para mi familia, a Dios, para el gobernador Zdero y para todos los que forman parte de la fundación, porque sin ellos no podríamos haber logrado nada”, finalizó.

La Fundación Soy Chaco es una iniciativa del Gobierno provincial que funciona como vínculo directo con la comunidad, brindando respuestas rápidas a diversas necesidades sociales. Su labor incluye el fortalecimiento de la cultura del trabajo, la formación en oficios —como informática, panadería y jardinería—, y el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. Su objetivo central es promover el desarrollo social y económico de la provincia, especialmente a través del programa Soy Chaco Trabajo.

