SÁBADO DE GLORIA PARA FALUCHO GAUNA: DOS TRIUNFOS Y DOS PODIOS EN TERMAS DE RÍO HONDO

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero – El piloto chaqueño Falucho Gauna, oriundo de Juan José Castelli, tuvo una jornada memorable este sábado en el circuito internacional de Termas de Río Hondo, donde alcanzó dos podios en competencias paralelas, consolidando su gran presente en el motociclismo amateur sudamericano.

Gauna se llevó el primer puesto en la categoría Senior SBK del Campeonato Argentino, mostrando su jerarquía y consistencia ante un gran marco de público. Pero la hazaña no terminó allí: también participó en la categoría GP3 del Campeonato Chileno de Pilotos Amateur, que se disputó en simultáneo en el mismo trazado santiagueño, y allí logró un valioso segundo lugar.

Con este doble podio en un solo día, Falucho sigue sumando logros y se posiciona como uno de los pilotos amateurs más destacados del país. “Fue un día inolvidable. Ganar en casa, frente a mi gente y en un circuito tan especial como Termas, es algo que no se olvida”, expresó emocionado tras la carrera.

Este domingo, Falucho volverá a pista con el objetivo de seguir brillando y cerrar el fin de semana con otro resultado positivo. Las expectativas están en lo más alto.

