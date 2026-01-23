RUTA PROVINCIAL 30: AVANZA LA PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO QUE UNE COLONIAS UNIDAS, CIERVO PETISO Y LAGUNA LIMPIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este jueves, el gobernador Leandro Zdero supervisó el avance de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 30, en el tramo que une Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, una intervención estratégica para mejorar la conectividad vial y potenciar el desarrollo productivo y social del centro del Chaco.



La obra, contempla la construcción de obras básicas y pavimento flexible, con fecha de finalización prevista para mediados de mayo de 2026. Durante la recorrida, el gobernador destacó la importancia de la obra y afirmó: “Esta ruta es una demanda histórica de los vecinos y una decisión clara de nuestro gobierno de invertir en infraestructura que integra localidades, mejora la producción y brinda mayor seguridad vial”.

Zdero remarcó además: “Estamos ordenando el Estado y cuidando los recursos de los chaqueños para que cada obra se termine y se termine bien. Esta ruta no es solo asfalto, es desarrollo, integración y futuro para toda la región”.

La pavimentación de este tramo permite completar una trama vial que conecta estas localidades con los corredores de las Rutas Provinciales N° 9 y N° 7, fortaleciendo la circulación regional y el acceso a servicios esenciales. El proyecto se desarrolla sobre el trazado existente y contempla, entre otros trabajos, la adecuación hidráulica, con la construcción de 8 alcantarillas nuevas transversales y la demolición de estructuras inutilizables. Además, avanza la construcción del puente sobre el Río “El Asustado”, y presenta un 38% de avance, con la superestructura en ejecución.

Asimismo, se ejecuta al 100% el pavimento urbano de hormigón simple tipo H-30 en las localidades de Colonias Unidas (1.808 m²) y Ciervo Petiso (7.281 m²), junto con el retiro y construcción de alambrados y las tareas de desbosque y destronque, que abarcaron 5,1 hectáreas. En cuanto al tramo rural, se avanza en la ejecución de 13,2 kilómetros de pavimento flexible, mientras que la excavación no clasificada alcanza un 64,41% de avance.

El gobernador estuvo acompañado por el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini y el intendente de Laguna Limpia, Juan Riquelme.

