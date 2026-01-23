EL LUNES 26: NUEVO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL DE SALUD EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El gobierno provincial realizará un Operativo de Abordaje Territorial de Salud este lunes 26 de enero, desde las 8 horas, en la localidad de Presidencia de la Plaza, en las instalaciones del Hospital “Dr. Tomás Amigo”, con el objetivo de acercar servicios sanitarios integrales y fortalecer la atención primaria de la salud en la comunidad.

La jornada contará con la presencia de equipos interdisciplinarios que brindarán atención gratuita en distintas especialidades y programas. Entre las prestaciones disponibles se destacan la vacunación correspondiente al calendario nacional, Qdenga, Covid-19 y antigripal, además de odontología con control y certificación bucodental, pediatría con control y certificado de buena salud, ginecología con controles y colocación de implantes, cardiología, obstetricia, clínica médica y ecografías.

Asimismo, el operativo incluirá la participación de los programas Ñachec, Sin Tac, Sonríe Chaco, Incluir Salud y UPSN, junto con controles de peso y talla, lo que permitirá brindar una atención integral, preventiva y de seguimiento a personas de todas las edades.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas sanitarias que impulsa el Gobierno provincial para reforzar el trabajo territorial, promover la prevención y garantizar el acceso equitativo a la salud, especialmente en el interior de la provincia. A través de estos operativos, se busca acercar el sistema de salud a la comunidad y dar respuestas concretas a las demandas locales.

El operativo es organizado de manera conjunta por la Subsecretaría de Redes de Salud – Región Este, el Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” y el Hospital “Dr. Tomás Amigo”, con la articulación de los equipos de salud de la región.

Desde la organización se solicita a quienes concurran asistir con carnet de vacunación o DNI, y se recomienda utilizar barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios, como medida de prevención y cuidado de la salud colectiva.