Rusia aplicó por primera vez una vacuna personalizada contra el cáncer: todos los detalles

Entre los criterios de inclusión figuran personas con melanoma cutáneo en estadios IIB a IV que aún no han iniciado tratamiento y tienen programada una intervención quirúrgica, así como aquellos con metástasis a distancia sin compromiso cerebral y quienes, tras haber recibido terapias previas, presentan recaídas sin metástasis en el cerebro.

Andrey Kaprin, director general del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología, destacó que emplear una vacuna de ARNm diseñada específicamente para un paciente representa un enfoque innovador en oncología. Señaló que la meta no es únicamente tratar la enfermedad, sino “entrenar” al sistema inmune para que reconozca y elimine con precisión las células que constituyen una amenaza. Además, indicó que el marco regulatorio implementado permitió acelerar la llegada de esta tecnología a la práctica clínica y que, de obtenerse resultados favorables en melanoma cutáneo, se evaluará su ampliación a otros tipos de cáncer.

Por su parte, Denis Logunov, director del Centro Nacional de Investigación Gamaleya, afirmó que el desarrollo de la vacuna integró distintos componentes tecnológicos disponibles, incluyendo construcciones genéticas, elementos biológicos y herramientas de software creadas en esa institución.