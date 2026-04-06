Autoridades judiciales de ambas provincias trabajan en conjunto en mediación judicial y analizar la implementación de MEJU-IA, una herramienta innovadora basada en inteligencia artificial para modernizar los procesos sin perder el enfoque humano.

En un nuevo gesto de cooperación institucional entre los Poderes Judiciales del Nordeste argentino, autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes recibieron al ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Víctor Emilio del Río, con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto en materia de mediación judicial e innovación tecnológica aplicada al servicio de justicia.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos del alto tribunal correntino y fue encabezado por su presidente, Guillermo Horacio Semhan, junto con los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Fernando Augusto Niz y Eduardo Panseri. La visita se inscribe en una agenda de cooperación regional que ambas provincias desarrollan.

La reunión tuvo como eje central el análisis de la plataforma MEJU-IA, una herramienta diseñada para facilitar y modernizar los procesos de mediación mediante el uso de inteligencia artificial. El encuentro institucional fue precedido por una reunión técnica entre equipos de ambas provincias para profundizar en los aspectos operativos del sistema.

Por parte de Corrientes participaron la doctora Mirta Allende, coordinadora de la Oficina de Implementación del Código Procesal Civil y Comercial, y la doctora María Luisa Aróstegui, jefa coordinadora interina del Centro Judicial de Mediación. En representación del Chaco, asistieron Gabriel Vecchietti, responsable del Centro Público de Mediación, y Andrea Rano, subresponsable del mismo organismo.

MEJU-IA es una iniciativa interdisciplinaria impulsada por el ministro Fernando Augusto Niz y fue uno de los nueve proyectos ganadores del Concurso de Innovación para la Justicia 2025, organizado por JusLab y el Banco Interamericano de Desarrollo. La herramienta funciona como un “copiloto inteligente” que brinda asistencia a los mediadores en distintas etapas del proceso.

El sistema contempla la formativa, que permite a los mediadores practicar en entornos simulados basados en legislación vigente; un aspecto de entrenamiento, orientado a perfeccionar estrategias de negociación antes de las audiencias; y otro vinculado a la elaboración de proyectos de actas, que automatiza tareas administrativas para optimizar tiempos.

Durante el encuentro, los magistrados coincidieron en que la incorporación de tecnología debe fortalecer y no reemplazar el rol humano del mediador, destacando que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para mejorar la eficiencia del sistema sin perder la centralidad del diálogo y la escucha.

El ministro chaqueño Víctor del Río valoró el intercambio entre ambas jurisdicciones y destacó la importancia de la cooperación regional para compartir experiencias y avanzar en soluciones innovadoras para la Justicia.