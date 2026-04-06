SPORTIVO CULTURAL SUBE A LO MÁS ALTO DEL PODIO Y SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA LIGA SÁENZPEÑENSE 🏆⚽🇦🇷

El Club Sportivo Cultural alcanzó un importante logro deportivo al consagrarse campeón de la Liga Sáenzpeñense de Fútbol, subiendo a lo más alto del podio en una jornada histórica para la institución.

El equipo logró coronarse campeón en Primera División y Tercera División, demostrando un gran trabajo colectivo, compromiso y un excelente nivel futbolístico a lo largo del campeonato.

Ambas finales se disputaron frente al club Vía y Obras de Los Frentones, en encuentros muy competitivos donde Sportivo Cultural supo imponer su juego, su garra y su espíritu deportivo para quedarse con el título en las dos categorías.

Desde la Municipalidad de Juan José Castelli, el intendente Pío Sander celebró este nuevo logro de los deportistas castelenses y manifestó su permanente apoyo de la gestión municipal al Club Sportivo Cultural, acompañando durante todo el año y el campeonato con asistencia para ser parte del desarrollo de sus actividades deportivas, participar en las competencias y seguir creciendo como institución.

Este logro representa un orgullo para toda la comunidad de Castelli, destacando el esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas que acompañaron durante toda la temporada.

¡Felicitaciones a Sportivo Cultural por este gran campeonato y por dejar en lo más alto el fútbol castelense! 👏⚽🏆🇦🇷

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

#intendenciapiosander

#MunicipioDeTodos

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