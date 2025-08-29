ROBO EN LA CHACRA 65 DE CASTELLI: DELINCUENTES VACIARON LA CASA DE LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO CAMINERO Y HAY UN DETENIDO

Un grave hecho de inseguridad sacudió a la comunidad de Juan José Castelli entre la noche del miércoles 27 y la madrugada del jueves 28 de agosto. Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la Chacra 65 y sustrajeron numerosos objetos de valor. La casa pertenece a la presidenta del Consorcio Caminero local, quien hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales.

Según muestran las cámaras de seguridad, el robo comenzó alrededor de las 21:00 horas del miércoles y se extendió durante toda la madrugada del jueves. Las imágenes captaron con claridad a los responsables mientras extraían pertenencias del interior del domicilio.

Guada, publicó un mensaje en sus redes donde relató lo ocurrido y pidió colaboración a la comunidad: “Anoche durante la madrugada entraron a robar en mi casa en la chacra 65. Por favor, si a alguien le ofrecen estas cosas, me avisan”, expresó.

Entre los elementos robados, detalló:

Un Smart TV

Una garrafa

Una olla Essen

Un espejo redondo

Frazadas

Buzos

Una guitarra

Un sillón plegable color naranja

Relacionado