ROBO EN LA CHACRA 65 DE CASTELLI: DELINCUENTES VACIARON LA CASA DE LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO CAMINERO Y HAY UN DETENIDO
Un grave hecho de inseguridad sacudió a la comunidad de Juan José Castelli entre la noche del miércoles 27 y la madrugada del jueves 28 de agosto. Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en la Chacra 65 y sustrajeron numerosos objetos de valor. La casa pertenece a la presidenta del Consorcio Caminero local, quien hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales.
Según muestran las cámaras de seguridad, el robo comenzó alrededor de las 21:00 horas del miércoles y se extendió durante toda la madrugada del jueves. Las imágenes captaron con claridad a los responsables mientras extraían pertenencias del interior del domicilio.
Guada, publicó un mensaje en sus redes donde relató lo ocurrido y pidió colaboración a la comunidad: “Anoche durante la madrugada entraron a robar en mi casa en la chacra 65. Por favor, si a alguien le ofrecen estas cosas, me avisan”, expresó.
Entre los elementos robados, detalló:
- Un Smart TV
- Una garrafa
- Una olla Essen
- Un espejo redondo
- Frazadas
- Buzos
- Una guitarra
- Un sillón plegable color naranja