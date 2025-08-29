LLA CORRIENTES: OTRA VEZ LA VIOLENCIA POLÍTICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080 Nuevamente se registraron incidentes y ataques a la campaña de La Libertad Avanza. Con la presencia de Karina Milei y Martín Menem , y cuando se realizaba el gran cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón, militante políticos del gobernador Valdés irrumpieron violentamente en la caminata de La Libertad Avanza. “Lisandro es Milei”, dijo Karina.

La marcha se vio empañada por el violento accionar de un grupo de manifestantes políticos identificados con el gobernador radical Gustavo Valdes quienes interrumpieron la actividad con hechos de violencia que obligaron a suspender la multitudinaria caravana para poder poner a resguardo a los vecinos y comerciantes que se habían sumado a la movilización. Almirón repudió los hechos de violencia y en declaraciones a la prensa dijo: “Patearon las puertas de los vehiculos y vinieron a alterar el cierre de campaña que habíamos organizado en paz y con mucha alegría. El 31 de agosto lo correntinos vamos a ir votar por el cambio y la libertad, y lo vamos a conseguir a través de las urnas y sin violencia. Pero hay gente en Corrientes que no se banca competir. Nosotros vinimos a combatir el feudalismo y eso pone nerviosos a muchos”.

El encuentro, realizado en la tradicional esquina de Córdoba y Junín, contó con la presencia de Karina Milei y Martín Menem , quienes viajaron especialmente para respaldar a los postulantes y compartir un mensaje de unidad y compromiso con los correntinos. La presidente de LLA, Karina Milei dio un contundente apoyo a la fórmula local y dijo: “Lisandro es Milei”, llamando a los correntinos a votar por la fórmula que “quiere llevar el modelo de la Argentina de Milei a la provincia”.

Durante la caminata, cientos de vecinos se sumaron con entusiasmo, en lo que fue definido por los organizadores como un día histórico para la militancia local. “Este cierre es una demostración de fuerza y de confianza en un futuro distinto. Estamos convencidos de que juntos vamos a hacer temblar a la casta”, expresó Lisandro.Por otra parte, Martín Menem agradeció el apoyo de los correntinos y también llamó al voto por la formula de La Libertad Avanza: “Con Lisandro, Evelyn y todo el equipo vamos a sacarle el poder a los políticos y dárselo a la gente. Vamos a pintar de violeta todo el país. Es ahora o nunca”, dijo Menem.

Por la tarde, también dio su apoyo a Lisandro Almirón, el Secretario de Coordinación de Producción de la Nación, *Pablo Lavigne* . Encabezó una charla sobre transformación y desarrollo productivo que el gobierno viene impulsando a lo largo de la campaña. La disertación de Lavigne aportó “una mirada estratégica sobre el camino hacia una Corrientes más competitiva y abierta al progreso, en sintonía con el modelo de libertad económica que propone la fuerza a nivel nacional».

Por último, Any Pereyra, la candidata a intendente por la ciudad capital, adelantó sus primeras medidas a tomar en la ciudad capital: “Vengo a hacer una reforma orientada a eliminar tasas sin justificación técnica y reducir los costos para los nuevos emprendedores, y así fomentar la generación de empleo genuino”.

