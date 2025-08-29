RESISTENCIA: INTENSA BÚSQUEDA DE UNA MENOR DE 17 AÑOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Diego Miriam Romina fue vista por última vez el día 26 de agosto de este año.

Personal de la División Búsqueda De Personas en conjunto con la Comisaria Primera, esta mañana lanzaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero de la menor, quien está desaparecida desde el día 26 de agosto de 2025.

Romina es de contextura delgada, de tez trigueña, de 1.60 metros, cabello castaño a la altura de los hombros, usa flequillo y tiene ojos marrones oscuros.

Las autoridades solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a la localización de Romina, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o al número de emergencias 911.

