RUMBO AL RALLY DE MARRUECOS: CARLOS VERZA Y PABLO COPETTI SE PREPARAN PARA UN NUEVO DESAFÍO INTERNACIONAL

Falta poco más de un mes para el inicio del Rally de Marruecos, la quinta y última fecha del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC), que se correrá del 10 al 17 de octubre con un recorrido total de 2.277 kilómetros, de los cuales 1.469 serán cronometrados. La competencia, presentada oficialmente por el director David Castera, será el cierre ideal antes del Dakar 2026 en enero próximo.

Con la mira puesta en este exigente rally, se empieza a formar un equipo que promete dar que hablar. El argentino Pablo Copetti, tercero en quads en el Dakar 2021 y actualmente radicado en Estados Unidos, invitó a su compatriota y también dakariano Carlos «Yaguareté» Verza a sumarse al proyecto para disputar la fecha marroquí. En esta ocasión, Verza se animará a un nuevo desafío: dejar temporalmente su tradicional quad para subirse a un UTV (vehículo liviano todoterreno).

Durante varios días, ambos pilotos realizaron entrenamientos intensivos en el desierto de Nevada y en las dunas de California. El chaqueño Verza superó con éxito las pruebas, demostrando su capacidad de adaptación y experiencia en este tipo de terrenos.

Pablo Copetti compartió en sus redes sociales su entusiasmo por lo logrado durante las sesiones: “Estoy muy satisfecho con los entrenamientos. Estamos preparando lo que podría ser nuestro primer desafío juntos, dos conocedores de lo que significa correr tanto en Marruecos como en el Dakar”, expresó.

Sin embargo, aún resta resolver un punto clave: el presupuesto. Verza se encuentra gestionando los fondos necesarios para concretar su participación en el Rally de Marruecos, lo que representaría una oportunidad única de cara al calendario 2026.



Mientras tanto, el “Yaguareté” ya está de regreso en Argentina y confirmó que, si llega a tiempo, competirá este fin de semana en la doble fecha (5ª y 6ª) del Campeonato Argentino de Rally Raid, Canav Rally Raid 2025, que se disputará en la provincia de San Juan.

Por último, Carlos Verza agradeció el apoyo de sus sponsors, tanto del ámbito privado como del gobierno provincial, fundamentales para continuar su camino en el rally nacional e internacional.

