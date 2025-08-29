RED APRENDE: COMENZÓ CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PARA FORTALECER LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Programa de Capacitación Docente Red Aprende se inició esta semana el Curso “Programa de Aprendizaje Basado en Proyectos”, destinado a equipos directivos y de docentes, en total 600 personas, con el propósito de fortalecer la transformación de la Escuela Secundaria, que permitirá el acompañamiento a los estudiantes en sus trayectos formativos y en su proyecto de vida.

Este martes esta propuesta se llevó a cabo en salón de la Reforma de la Facultad de Ingeniería de la UNNE para equipos directivos y de docentes de 100 escuelas secundarias de Resistencia. Mientras que este miércoles se replicó en el Centro Cultural de Presidencia Roque Sáenz Peña, para 100 escuelas secundarias.

Este trayecto de formación está a cargo de la Fundación Varkey Argentina, como continuidad de la primera capacitación realizada en el primer semestre de este año sobre Liderazgo e Innovación Educativa.

Un espacio de reflexión

En la oportunidad, la directora de Nivel Secundario, Elizabeth Salto, quien acompañó al director de Educación Superior, Luis Monzón, organizador del programa de capacitación docente, manifestó: “Estamos en una etapa donde la Educación Secundaria tiene que sufrir esta transformación, en el sentido de que es un cambio que es necesario. Y primero empezar por nosotros (los docentes), cambiar el chip, porque nos formamos con autores del siglo XX para estudiantes del siglo XXI; y eso es un gran desafío”.

Destacó que: “este espacio de formación es muy rico, porque es sostener una toma de conciencia sobre un compromiso ambiental, sobre sujetos críticos, sobre habilidades sociales, sobre la resolución de problemas, distintas cuestiones con las que nos encontramos en las realidades en las escuelas”.

Al respecto, Salto deseó que esta formación “sea un espacio de reflexión hacia nuestras propias prácticas, para ese sujeto con el que nos encontramos en el día a día, que es un sujeto de derecho y que necesita y merece una educación de calidad”. “Uno no puede avanzar solo, esto no se puede hacer solo, lo hacemos directivos, docentes, auxiliares docentes, estudiantes y familia en las instituciones. Y del otro lado estamos nosotros como equipo del ministerio para acompañarlos”, afirmó Salto.

Por su parte, la directora académica de la Fundación Varkey, Natalia Rosón, señaló que “esta jornada está pensada por todo el equipo” y que “la idea es que los participantes del programa pasen a los equipos de las instituciones, con la idea de que después puedan llevarla esta impronta a sus escuelas para que los estudiantes sean los verdaderos protagonistas de sus aprendizajes. Nosotros estar muy abiertos y flexibles, a ver cuáles son realmente sus necesidades, como estudiantes, para ir dando respuesta a este nuevo mundo que nos trae muchos desafíos, a los docentes también, que fuimos formados en el siglo pasado, pero acá estamos con muchas ganas, con mucha pasión, afrontando estos desafíos”, aseguró Rosón.

Este Programa de Aprendizaje Basado en Proyectos reúne a dos docentes y un directivo de 200 escuelas secundarias de distintos puntos de la provincia para brindar estrategias pedagógicas y herramientas de gestión en el marco de la transformación de la Escuela Secundaria.

