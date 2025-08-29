La Libertad Avanza Tucumán exigió la renuncia del jefe de Policía tras la detención de una militante

“Creíamos que la inestabilidad institucional de Tucumán se limitaba a las candidaturas testimoniales y al permanente manoseo de las reglas de juego democráticas. Sin embargo, hoy vemos con profunda preocupación que esa degradación se extiende a la persecución política contra militantes adversarios, valiéndose nada menos que del aparato policial para acallar voces disidentes”, expresaron desde LLA.