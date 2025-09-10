River vs. Racing por Copa Argentina: por qué no tiene fecha y qué piensan los clubes sobre la reprogramación

El problema de la fecha FIFA

Aunque los compromisos internacionales serán amistosos, los entrenadores de las selecciones aprovecharán para probar pensando en el Mundial 2026. En ese escenario, River podría perder hasta seis jugadores: Montiel, Acuña, Castaño, Paulo Díaz, Quintero y Galarza.

Con posturas firmes y sin acuerdo, todo indica que la AFA será la encargada de fijar la fecha del partido, algo que difícilmente deje conformes a ambos equipos. Mientras tanto, Independiente Rivadavia de Mendoza espera rival en semifinales, y Argentinos Juniors ya se aseguró su lugar en esa instancia.