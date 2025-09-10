POR UNA DENUNCIA ANÓNIMA, ATRAPARON A UN SUJETO QUE TRANSPORTABA DROGAS

Este miércoles, a las 17:45, efectivos de la Dirección Antinarcóticos y División Drogas, atraparon a dos sujetos que fueron denunciados por presunta portación de drogas, en Presidencia de la Plaza.

Según fuentes policiales, la persona denunciante se comunicó con la división de Consumos Problemáticos, aportando datos certeros sobre la apariencia y vestimenta de los sospechosos. Sobre esto, aseguró que los sujetos llevaban mochilas de color rosado y negro, y que se encontrarían en la zona de la terminal.

Con esto, los agentes comenzaron a recorrer las zonas aledañas y lograron interceptar a uno de los sospechosos. Una vez reducido, señaló que su compañero de ilícitos se encontraba dentro de la terminal, lo que dio lugar al ingreso de los efectivos, aunque no lograron dar con el paradero del segundo señalado.

Tras la requisa al demorado, las autoridades terminaron secuestrando 1.112 gramos de marihuana y 55,7 gramos de cocaína, fraccionados y listos para su distribución.

El traficante fue identificado como J.A.B., de 20 años, y fue aprehendido, quedando a disposición de la justicia, bajo el marco de infracción a la Ley de Estupefacientes y Narcomenudeo.