RIVER SUFRIÓ DE MÁS CON ESTUDIANTES (RC), PERO GANÓ Y QUEDÓ PUNTERO DE SU ZONA

Le costó. Lo sufrió. Padeció la incomodidad de un partido que no reflejó las grandes diferencias a todo nivel entre ambos. Se vio abajo en el marcador por unos minutos, hasta que el VAR actuó correctamente. Estudiantes de Río Cuarto le cerró todos los caminos de juego. Pero ganó. Y este River entiende que la reconstrucción es así, a base de triunfos, pese a que el partido que jugó fue bastante flojo y hasta ordinario.

A fin de cuentas, una doble sensación para un Eduardo Coudet que, así como se mantiene con un 100% de efectividad, se fue de Córdoba con un dolor de cabeza en cuanto al rendimiento. Es que su equipo, que dio un par de pasos atrás en comparación a Huracán y Sarmiento, solamente se llevó los tres puntos por el penal de interpretación que Arasa cobró (luego Salas lo liquidó en la última) y porque Estudiantes no pudo conectar alguno de los mil centros que tiró al área de Beltrán.

De hecho, el sufrimiento por aferrarse a la victoria llevó al Chacho a poner primero un doble tándem por izquierda ( Acuña-Viña) y, luego, una línea de cinco defensores para cerrar el encuentro. Una muestra clara de lo costoso que fue este 2-0 en el Antonio Candini: ante la imposibilidad de generar y funcionar como le hubiera gustado, el DT optó por reforzar el fondo ante el doble 9 rival (fue triple en los últimos minutos con el ingreso de Wanchope Ábila).

Eduardo Coudet que, así como se mantiene con un 100% de efectividad, se fue de Córdoba con un dolor de cabeza en cuanto al rendimiento (Foto Marcelo Carroll – CLARIN).

Porque después, a River no se le cayeron demasiadas ideas. Espeso e impreciso, le costó encontrarle la vuelta para penetrar a un bloque celeste que tenía a nueve de los diez jugadores de campo abocados a defender, cortar e impedir que los creativos pudieran pesar en el juego: esta vez, a Coudet no le terminó de funcionar como pretendía la idea de resignar a un volante ofensivo para incluir a Freitas acompañando a Driussi.

Subiabre no desequilibró ni se sintió cómodo abierto por la izquierda, Galván no encontró un socio y Vera por momentos dudaba entre ser un complemento de Moreno y una especie de enganche. El resultado, un equipo previsible que no pudo transformar el 65% de posesión (llegó a ser superior) en chances claras: sin espacios para meter pases filtrados y muchas veces evitando el centro innecesario, la pelota dio vueltas horizontalmente entre los centrales y los mediocampistas.

Pan comido para los riocuartenses, que s e replegaban con una línea de cinco que River no logró romper intentando abrir la cancha: Acuña se sumaba a los volantes para jugar y, del otro lado, Montiel no tenía un acompañamiento para proyectarse y generar superioridad numérica. De hecho, un pase largo muy preciso del lateral izquierdo al derecho que generó ese tiro libre del primer tiempo (que el árbitro en un principio había cobrado como penal) fue de lo mejor de un partido que al Millonario se le hizo más cuesta arriba de lo que debió.

Ni siquiera Juanfer Quintero pudo gravitar y darle esa dosis de fútbol a un equipo que claramente no la tuvo. Kendry Páez, el otro que podría haber roto la tendencia, se quedó en el banco.