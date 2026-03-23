SAN BERNARDO: TRABAJOS DE SAMEEP OPTIMIZAN EL SERVICIO EN DISTINTOS SECTORES

La empresa Sameep llevó adelante diversos trabajos de reparación en la localidad de San Bernardo, con el objetivo de dar continuidad y optimizar el servicio de agua potable. Las intervenciones se realizaron en distintos puntos y estuvieron a cargo de personal de la Zona III.

En este marco, se concretó la reparación de una cañería ubicada debajo de la cinta asfáltica en la intersección de las calles 9 de Julio y Ucrania. Además, se ejecutaron tareas sobre calle Junín y en otras zonas céntricas y barrios de la localidad. “El propósito de la empresa es atender los reclamos e inconvenientes, mejorando el servicio con nuevas conexiones y reemplazando cañerías que ya no están en condiciones”, expresó el gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano.

Tras la finalización de los trabajos, el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva en las áreas afectadas.

En esa línea, Altamirano destacó que estas acciones forman parte de un plan sostenido que busca brindar respuestas concretas a los vecinos, mejorar la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente en toda la provincia.

Por su parte, el coordinador de Zona III, Omar Albornoz, señaló que algunas intervenciones presentaron mayor complejidad debido a su ubicación, como el caso de la cañería ubicada bajo la calzada. “El equipo trabajó con rapidez y compromiso para solucionar el inconveniente y minimizar el impacto en los usuarios”, indicó.

Desde la empresa remarcaron que continuarán ejecutando trabajos en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de seguir optimizando la prestación del servicio.

Relacionado