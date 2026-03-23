JUAN JOSE CASTELLI “PREOCUPACIÓN EN JUAN JOSÉ CASTELLI POR PICADAS ILEGALES EN LA RUTA NACIONAL 95”

Una situación que ya había sido advertida tiempo atrás vuelve a generar alarma entre vecinos y conductores: la realización de picadas ilegales en la Ruta Nacional 95, a la altura de Juan José Castelli.

Según pudo constatar este medio a través de registros fílmicos, en el lugar se observan al menos cinco motocicletas participando de este tipo de maniobras peligrosas, mientras vehículos circulan en sentido contrario, exponiéndose a un riesgo extremo. A la vera de la ruta también se advierte la presencia de personas que observan y filman las escenas, lo que evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de encuentros organizados.

De acuerdo a testimonios recogidos, quienes participan de estas prácticas serían “los mismos de siempre”, y contarían incluso con grupos de mensajería donde comparten los videos de las picadas. Parte de ese material habría sido filtrado recientemente: se trataría de tres registros, aunque por el momento solo uno fue difundido públicamente.

La reiteración de estos episodios enciende la preocupación de la comunidad, no solo por la ilegalidad de la actividad, sino por el alto riesgo que implica tanto para quienes participan como para terceros que transitan por la ruta.

Cabe recordar que este medio ya había informado sobre situaciones similares en otras localidades, lo que sugiere que la problemática no es aislada, sino que forma parte de una práctica que se extiende en distintos puntos de la región.

Vecinos reclaman mayores controles y la intervención de las autoridades competentes para prevenir este tipo de conductas antes de que ocurra una tragedia. Mientras tanto, la Ruta Nacional 95 parece haberse convertido, una vez más, en escenario de picadas clandestinas que ponen en jaque la seguridad vial.

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