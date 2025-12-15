RIVER SE CONSAGRÓ CAMPEÓN DE LA PRIMERA EDICIÓN DE LA MESSI CUP Y FESTEJÓ EN EL ESTADIO DEL INTER MIAMI

River hizo historia y se consagró campeón de la Messi Cup, el torneo juvenil organizado por el capitán de la Selección argentina en Miami. El Millonario se quedó con el título este domingo tras vencer 2-0 al Atlético Madrid en la gran final.

Los dos tantos del equipo argentino fueron de Bruno Cabral, que también se llevó el premio al MVP (mejor jugador) del partido.

“Me inspiro en Julián Álvarez, es mi ídolo en mi puesto. Trato de copiarlo, obvio que me falta mucho, pero estoy aprendiendo de a poco”, dijo Cabral, emocionado, al terminar el encuentro.

El festejo de los juveniles de River (Foto: IG/@themessicup)

El club festejó la conquista con un sentido posteo en las redes sociales: «River volvió a demostrar su jerarquía internacional, compitiendo con fútbol, carácter y una identidad que estuvo presente ante rivales como Barcelona, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea. Gran orgullo. El escudo bien alto».

La Messi Cup se disputó en Miami y participaron ocho equipos en la categoría Sub 16: River, Inter Miami, FC Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea FC.

El certamen duró seis días y, en total, se jugaron 18 partidos. El formato de competición dividió a los equipos en dos grupos de cuatro, que se enfrentaron en una fase de todos contra todos durante los primeros tres días. Luego, se disputó un playoff para definir las posiciones finales. El último día se disputó el partido por el tercer puesto y la final, ambos en el Chase Stadium del Inter Miami.

La final fue en el estadio del Inter Miami (Foto: IG/@themessicup)

En el día de la inauguración, Lionel Messi dijo unas palabras bajo la lluvia: «Ojalá sea una experiencia hermosa para los chicos y los padres que son los que los acompañan. Voy a estar estos días compartiendo con ustedes el torneo”.

Al capitán de la Selección argentina se lo vio en las tribunas en varios partidos del certamen. Incluso, llevó a su hijo Thiago a ver algunos de los encuentros. Sin embargo, se perdió el tramo final de la competencia ya que debió viajar a India para cumplir con compromisos comerciales que ya tenía asumidos.