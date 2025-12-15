LIONEL MESSI CONTINÚA SU GIRA POR INDIA: FUE OVACIONADO EN BOMBAY Y CONOCIÓ A UNA LEYENDA DEL DEPORTE LOCAL

Luego de los graves incidentes que se registraron en un evento en Calcuta, Lionel Messi continuó con su gira por India y este domingo hizo una parada en Bombay en la que volvió a recibir el amor del público local. El capitán de la Selección argentina se mostró una vez más junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

El rosarino salió al campo de juego del estadio Wankhede y saludó a los más de 55 mil hinchas que desde temprano colmaron las ubicaciones y corearon su nombre. Muy sonriente, caminó la cancha, recibió una fuerte ovación y pateó algunas pelotas hacia las tribunas a modo de obsequio.

Un fanático muestra su cartel para Messi (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

En el evento, Messi tuvo la oportunidad de conocer a Sachin Tendulkar, estrella del cricket en India, y se llevó de regalo una de las camisetas con el número 10 en la espalda que el legendario exdeportista usó cuando ganó la Copa del Mundo 2011 con su selección en ese estadio.

Las dos glorias del deporte mundial mantuvieron un breve diálogo, mediado por una traductora, y hasta protagonizaron un momento de risas.

“Tener hoy a los tres grandes del deporte aquí es realmente un momento dorado”, dijo Tendulkar en alusión a la presencia de Messi, De Paul y Suárez.

La gira del rosarino por India terminará este lunes y es probable que haya una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Messi llegó junto a De Paul y Suárez (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas)

El evento en Bombay fue tranquilo y sin sobresaltos, muy distinto a lo que había ocurrido horas antes en Calcuta, donde los fanáticos destrozaron el estadio luego de que el ídolo argentino se fuera del lugar antes de lo previsto.

Cómo fueron los incidentes en el evento de Lionel Messi en Calcuta

La expectativa era enorme: Lionel Messi había prometido una aparición estelar en el estadio Salt Lake, el templo del fútbol en India. Pero la ilusión de miles de fanáticos se desmoronó en cuestión de minutos.

El astro argentino ni siquiera jugó. Solo estuvo unos 10 minutos en el estadio y las apariciones que se habían anunciado nunca se concretaron. Los hinchas, que pagaron entradas carísimas y soportaron horas de espera bajo el calor, no pudieron verlo ni siquiera de cerca.

El equipo de Messi, que incluía a Luis Suárez y Rodrigo De Paul, decidió cancelar el evento por falta de seguridad. La organización no pudo controlar el caos y la bronca de los hinchas no tardó en explotar.

Fanáticos indios destrozaron el estadio luego de que Lionel Messi hiciera una visita fugaz (Foto: AP/Bikas Das)

La tensión se transformó en furia: los fanáticos invadieron el campo, rompieron butacas y vandalizaron el estadio Salt Lake, símbolo del fútbol indio. El clima era tan tenso que Messi y su comitiva tuvieron que abandonar el lugar rápidamente, escoltados y sin poder cumplir con lo prometido.

El saldo fue desolador: un estadio destruido, miles de hinchas decepcionados y un evento que terminó en escándalo.